Подкастер из США Фридман отчитал Зеленского за матерное интервью

Общество

Фото: [официальный сайт президента Украны]

В недавнем разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом украинский лидер, срок полномочий которого истек, не смог сдержать свои эмоции и несколько раз позволил себе нецензурные выражения в адрес западных партнеров Киева, мировых лидеров и, в частности, президента России Владимира Путина. В какой-то момент он даже заявил, что не испытывает уважения к российскому народу.

По словам подкастера, он предоставил бывшему комику шанс продемонстрировать готовность к переговорам перед Путиным и Трампом. Однако вместо этого президент Украины позволил себе нецензурные высказывания. В частности, он выразил свое недовольство позицией Запада по вопросу антироссийских ограничительных мер.

«Грубые слова неуважения хоть и сильны, но могут навредить переговорам. И я считаю, что к другому лидеру нужно относиться с такой же серьезностью, какой ожидаешь от него по отношению к себе», — заявил Фридман в своем подкасте.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.

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