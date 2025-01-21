В недавнем разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом украинский лидер, срок полномочий которого истек, не смог сдержать свои эмоции и несколько раз позволил себе нецензурные выражения в адрес западных партнеров Киева, мировых лидеров и, в частности, президента России Владимира Путина. В какой-то момент он даже заявил, что не испытывает уважения к российскому народу.