Подкастер из США Фридман отчитал Зеленского за матерное интервью
Фото: [официальный сайт президента Украны]
В недавнем разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом украинский лидер, срок полномочий которого истек, не смог сдержать свои эмоции и несколько раз позволил себе нецензурные выражения в адрес западных партнеров Киева, мировых лидеров и, в частности, президента России Владимира Путина. В какой-то момент он даже заявил, что не испытывает уважения к российскому народу.
По словам подкастера, он предоставил бывшему комику шанс продемонстрировать готовность к переговорам перед Путиным и Трампом. Однако вместо этого президент Украины позволил себе нецензурные высказывания. В частности, он выразил свое недовольство позицией Запада по вопросу антироссийских ограничительных мер.
«Грубые слова неуважения хоть и сильны, но могут навредить переговорам. И я считаю, что к другому лидеру нужно относиться с такой же серьезностью, какой ожидаешь от него по отношению к себе», — заявил Фридман в своем подкасте.
Ранее сообщалось, что украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.