Подмосковную молодежь пригласили принять участие в форуме по информационно-просветительскому контенту

Молодые люди из Подмосковья могут подать заявку на участие во Всероссийском форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт», который проводится Российским военно-историческим обществом. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

К участию приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете. Для них проведут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания. Кроме того, их обучат методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях и не только. Пройти регистрацию можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.