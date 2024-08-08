Подмосковные активисты собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

Активисты подмосковного движения «Волонтеры Подмосковья» организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в рамках акции «Доброе дело». Их работу курирует Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Для граждан собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду и не только.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Курской области и не можем остаться в стороне. Сейчас наша главная задача — сделать все, чтобы помочь людям. Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своем городе, волонтеры Подмосковья все соберут на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Ознакомиться с адресами и контактной информацией пунктов сбора помощи можно здесь. Оказать поддержку могут также представители бизнеса, для этого нужно написать на электронную почту info@volontermo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область.