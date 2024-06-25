Подмосковные школьники одержали победу в конкурсе «Российская школа фармацевтов»
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Ученица гимназии № 5 в Королеве Мария Трифонова и ученик Подольского лицея № 1 Георгий Шашков одержали победу в финале Всероссийского творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов», они заняли второе и третье место соответственно. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ведомстве уточнили, что финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге в Химико-фармацевтическом университете (СПХФУ). Школьники прошли теоретические и практические испытания, посетили лучшие фармацевтические предприятия города и познакомились с лабораториями вуза. В завершающем этапе состязаний приняли участие 52 человека.
«Победители получат право на бесплатное обучение в СПХФУ или именную стипендию в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Все участники финала имеют бонус +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в СПХФУ», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.