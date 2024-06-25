Подмосковные школьники одержали победу в конкурсе «Российская школа фармацевтов»

«Победители получат право на бесплатное обучение в СПХФУ или именную стипендию в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Все участники финала имеют бонус +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в СПХФУ», — добавили в сообщении.