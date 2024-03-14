Подмосковные школьники отправили в дома престарелых свыше 25 тысяч писем в рамках акции

Подмосковные школьники и студенты в рамках акции «Внуки по переписке» отправили в дома престарелых свыше двадцати пяти тысяч писем, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель проекта — дать жителям интерната возможность почувствовать себя нужными, а также развить в детях высокую социальную и гражданскую ответственности.

В рамках акции учащиеся не только пишут письма, но и рисуют открытки с пожеланиями. Принять участие в проекте «Внуки по переписке» может любой желающий, указали в областном министерстве образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил учеников гимназии имени Подольских курсантов за участие в «Неделе добрых дел».