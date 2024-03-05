Подмосковные школьники стали призерами интеллектуального онлайн-турнира Знание.Игра

Две команды лицея № 4 из подмосковной Коломны попали в тройку лучших в рамках грандиозного интеллектуального онлайн-турнира Знание.Игра, который состоялся на прошлой неделе на Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сочи. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что всего в турнире приняли участие более 2,6 тысячи команд, включая около 2,4 тысячи команд в онлайн-формате. Этот турнир был признан самым массовым по числу участников, соревновавшихся в интеллектуальной игре в режиме онлайн.

Тематика вопросов была разнообразной и охватывала различные сферы: историю, культуру, искусство, литературу, науку и достижения России. Интеллектуальный турнир состоял из 4 блоков заданий, каждый содержал по 7 вопросов. Ведущий зачитывал вопросы на русском и английском языках, а команды отвечали на мультиязычной платформе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.