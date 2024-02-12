Подмосковные школьники стали участниками акции «Открытка солдату»

Дети Московской области стали участниками акции «Открытка солдату» в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в Министерства образования Московской области.

Отмечается, что более трех тысяч воспитанников детских садов и ученики школ Подмосковья нарисовали поздравительные открытки для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. На открытках были изображены яркие рисунки и написаны поздравления.

Во время создания открыток детям также рассказывали историю нашей страны, военные годы и подвиги наших бойцов, которые сейчас на фронте. Каждый ребенок вложил свою душу в открытку.

«Ребята отправят свои рисунки в зону СВО вместе с гуманитарной помощью. Они надеются, что эти послания поднимут моральный дух защитников», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая школа на 1,1 тысячи мест в Павловской Слободе откроется уже в сентябре.