Подмосковные школьники узнали о профессиях в сфере туризма и услуг

Амбассадоры и преподаватели колледжа «Подмосковье» провели Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» для учеников девятых классов, урок прошел в преддверии Дня открытых дверей в образовательном учреждении. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ученикам рассказали о федеральном проекте, перспективных профессиях отрасли «Туризм и сфера услуг», о том, какие навыки и знания необходимы для работы в сфере туризма и услуг, а также о возможностях трудоустройства выпускников.

«Проект направлен на формирование у обучающихся профориентационных компетенций по отраслям и информирование о возможностях трудоустройства в регионе. Ребятам рассказывают о специальностях и профессиях, которые можно получить в колледже, а также о преимуществах получения среднего специального образования в современных реалиях», — говорится в сообщении.

Будущих абитуриентов также пригласили на День открытых дверей, который состоится завтра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.