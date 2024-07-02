Подмосковные специалисты могут пройти открытое обучение в рамках программы «Классная страна»

До начала следующей недели специалисты в области образования и туризма могут пройти открытое обучение в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что «Классная страна» состоит из конкурса и обучающих программ, как открытых, так и закрытых. В ходе проекта будут отобраны двадцать региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут образовательные программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса будет объявлен отдельно.

Отмечается, что в прошлом году программа обучила сотни специалистов, что привело к созданию более ста образовательных туров. В этом году проект расширит свою географию и включит новые регионы. Особое внимание будет уделено созданию турпродуктов для семей, в том числе с детьми с особыми потребностями. Все желающие могут получить дополнительную информацию и зарегистрироваться по данной ссылке.

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