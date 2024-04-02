Подмосковные студенты продемонстрируют свои навыки в анализе данных
Фото: [Анастасия Сараева]
В Подмосковье на базе Ступинского техникума им. А. Т. Туманова стартовал региональный этап чемпионата по «Профессионалы — 2024» по компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ходе мероприятия лучшим студентам профессиональных образовательных организаций региона предстоит провести работу над созданием прототипов «продуктов» в определенной экономической области. Они научатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и программного обеспечения. В ведомстве уточнили, что победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате высоких технологий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.