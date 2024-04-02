Подмосковные студенты продемонстрируют свои навыки в анализе данных

В Подмосковье на базе Ступинского техникума им. А. Т. Туманова стартовал региональный этап чемпионата по «Профессионалы — 2024» по компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.