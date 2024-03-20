Подмосковных школьников приглашают принять участие в Международном инженерном чемпионате

Учащиеся подмосковных школ могут принять участие в основном сезоне школьной лиги инженерного чемпионата. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что участвовать можно в разных номинациях, в зависимости от класса школьника (3-11 классы). Финалисты и победители Школьной лиги получат сертификаты и дипломы, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения России.

При этом для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию. А подробности о чемпионате можно узнать на данном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и учителей гимназии им. Подольских курсантов за участие в «Неделе добрых дел».