Подмосковный омбудсмен помогла семье участника СВО, потерявшего жену

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла участнику специальной военной операции из Наро-Фоминска, у которого умерла жена и остались четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

По ее словам, мужчина попросил помочь получить путевку в детский оздоровительный лагерь для старшей дочери, вопрос проработали совместно с Министерством социального развития Московской области.

«Кроме этого, благотворительный фонд «Линия жизни» подарил семье путевку на 21 день в санаторий в Анапу, чтобы как-то помочь им справиться с трудным периодом», — добавила Фаевская.

Напомним, что обратиться к омбудсмену можно по телефону +7 (498) 602-32-20 или электронную почту upchmo@mosreg.ru. Нужно также прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте.

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