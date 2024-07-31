Подмосковный омбудсмен посетила военный клинический госпиталь имени Бурденко

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко Минобороны России, расположенный в Химках, и встретилась с проходящими лечение участниками специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«Мы специально приехали, чтобы рассказать вам о том, что у каждого человека есть право на защиту. Часто люди не знают о своих правах или не знают, как их отстоять. Если вы уверены в том, что правы, а вам отказывают в решении вашего вопроса, вы можете обратиться в наш госорган. Мы заинтересованы в справедливом решении, которое будет соответствовать закону и интересам человека», — обратилась к военным Фаевская.

В ходе встречи военнослужащим рассказали о выплатах, социальных гарантиях и дали консультацию по другим вопросам. В сообщении уточнили, что за помощью к подмосковному омбудсмену могут обратиться жители любого региона России. По словам Фаевской, в России хорошо налажена связь между уполномоченными по правам человека.

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