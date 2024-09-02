Подмосковный омбудсмен поздравила учеников и педагогов с Днем знаний
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила учеников и преподавателей Подмосковья с Днем знаний. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями. Вы прививаете любовь к Родине, учите ответственности и трудолюбию», — сказала Фаевская.
Она также пожелала ученикам в новом году упорства, терпения и хороших оценок. Омбудсмен выразила надежду, что их ждут «незабываемые школьные дни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.