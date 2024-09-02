Подмосковный омбудсмен поздравила учеников и педагогов с Днем знаний

«Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями. Вы прививаете любовь к Родине, учите ответственности и трудолюбию», — сказала Фаевская.