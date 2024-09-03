Подмосковный омбудсмен приняла участие в ВКС по вопросам выборов

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в совещании Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которое было посвящено вопросам выборов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.

В сообщении уточнили, что в ходе мероприятия особый акцент был сделан на обеспечении избирательных прав эвакуированных жителей Курской области. Для них были организованы специальные избирательные участки, размещенные в пунктах временного размещения в Подмосковье.

«Каждый житель Курской области смог выполнить свой гражданский долг. Голосование проходило очно с 30 августа по 2 сентября. Нарушений выявлено не было», — сказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.