Подмосковный омбудсмен рассказала, какие выплаты положены беременным женам военнослужащих

Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, может претендовать на получение единовременного пособия, если срок беременности составляет не менее 180 дней. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Химок.

По ее словам, это пособие выплачивается вне зависимости от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. Его размер составляет 14 тысяч рублей и подлежит индексации один раз в год. С февраля 2024 года размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет 38 963 рубля 47 копеек.

После рождения ребенка у женщины появляется возможность получать ежемесячное пособие на него в размере 16 698 рублей 63 копейки. Данное пособие выплачивается со дня рождения ребенка (но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву) по достижении ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания его отцом военной службы по призыву.

«Если ребенок и его мать имеют место жительства в Московской области, мать также вправе обратиться за получением региональной выплаты — единовременного пособия при рождении ребенка, но только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения (18 296 рублей)», — продолжила Фаевская.

Сейчас при рождении первого ребенка семья может получить 20 тысяч рублей; при рождении второго ребенка — 40 тысяч рублей; при рождении третьего и последующего ребенка — 60 тысяч рублей; при рождении двух детей — 70 тысяч рублей на каждого ребенка; при рождении трех и более детей — 300 тысяч рублей.

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