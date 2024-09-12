Подмосковный омбудсмен рассказала, может ли родитель получать налоговый вычет по НДФЛ при разводе

Родители, которые выплачивают алименты на ребенка, могут получать стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, даже если находятся в разводе. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Павловского Посада.

Она уточнила, что для его получения нужно доказать, что ребенок находится не его обеспечении.

«Документами, подтверждающими, что ребенок находится на обеспечении родителя, являются соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист (постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого родителя на содержание ребенка», — сказала Фаевская.

Омбудсмен добавила, что размер вычета составляет 1,4 тысячи рублей — на первого ребенка, 1,4 тысячи — на второго ребенка, три тысячи рублей — на третьего и каждого последующего ребенка и 12 тысяч рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом (инвалидом с детства), или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

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