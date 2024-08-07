Подмосковный омбудсмен рассказала, можно ли получать военную и гражданскую пенсию одновременно

Граждане, которые получают пенсию за выслугу лет на военной службе, могут также одновременно получать страховую пенсию, если есть основания для ее назначения. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя города Можайска.