Подмосковный омбудсмен рассказала, можно ли получать военную и гражданскую пенсию одновременно
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Граждане, которые получают пенсию за выслугу лет на военной службе, могут также одновременно получать страховую пенсию, если есть основания для ее назначения. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя города Можайска.
Среди таких оснований — достижение возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, наличие страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 28,2 (на 2024 год).
«В указанной связи, с целью учета страховых взносов от работодателя по нынешнему месту работы гражданина, получающего пенсию за выслугу лет на военной службе, последний должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования», — добавила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.