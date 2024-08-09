Подмосковный омбудсмен встретилась с участниками СВО в филиале госпиталя имени Бурденко

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками специальной военной операции в одном из филиалов Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, чтобы узнать о волнующих их вопросах и проблемах. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«В этот раз обращения в основном касались положенных военнослужащим выплат и оформления удостоверения ветерана боевых действий, наград», — отметила Фаевская.

Участниками встречи также стали жители Подмосковья и других регионов России. Омбудсмен подчеркнула, что связь с уполномоченными по правам человека в стране хорошо выстроена, поэтому к ней могут обратиться жители любого региона. Напомним, что для этого можно позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20 или написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.