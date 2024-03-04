Подмосковным школьникам расскажут о безопасном использовании интернета
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Школьникам Подмосковья расскажут о том, как безопасно пользоваться интернетом, в рамках нового сезона всероссийского проекта «Цифровой ликбез», который запустят «Лаборатория Касперского» и «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Проект направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности школьников. В новом сезоне ученикам расскажут о защите от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга (публикация личной информации человека в Интернете без его согласия) и кражи аккаунтов», — говорится в сообщении.
Принять участие в проекте смогут дети старше шести лет, а также их родители и учителя. Узнать подробности о нем можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.