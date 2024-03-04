Подмосковным школьникам расскажут о безопасном использовании интернета

«Проект направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности школьников. В новом сезоне ученикам расскажут о защите от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга (публикация личной информации человека в Интернете без его согласия) и кражи аккаунтов», — говорится в сообщении.