Средняя цена поездки в такси в России достигла нового уровня, впервые превысив ₽50 за один километр пути. Согласно данным статистического анализа, текущий средний тариф составляет ₽50,16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных статистики.

При этом в 54 регионах стоимость услуги остается ниже среднероссийского показателя. Наиболее доступные тарифы зафиксированы в Ингушетии (₽18 за км), Липецкой области (₽23,3 за км) и Чеченской Республике (₽25,6 за км). Ниже среднего также стоимость в Краснодарском крае, Калининградской и Оренбургской областях.

Наиболее высокая цена действует в Салехарде, где километр поездки оценивается в ₽245,4. Высокие средние тарифы также отмечаются в Ненецком (около ₽170 за км) и Ямало-Ненецком (около ₽154,7 за км) автономных округах.

Ранее Министерство цифрового развития сообщило о запуске сервиса для проверки легальности такси через портал «Госуслуги» с помощью QR-кода в салоне или номера автомобиля.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Петров развеял миф о бесполезности мойки машины зимой.