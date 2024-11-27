Подозреваемый в убийстве школьницы мужчина надругался над ней в свинарнике

Подозреваемый в расправе над школьницей из Красноярска, чье объеденное тело было найдено в одной из деревень края, надругался над находящейся без сознания жертвой. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональный СК.

Мертвую 17-летнюю девушку обнаружили вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка. На ее теле нашли раны от укусов свиней. После стало известно, что несовершеннолетняя скончалась из-за травмы бедренной артерии, а к ее гибели может иметь отношение сосед. Последний неоднократно вступал в конфликт с отцом погибшей, на которого работал, а в отместку захотел перебить принадлежавший тому скот.

Когда мужчина попытался исполнить задуманное, то встретил жертву, с которой поругался и нанес несколько ударов бревном по голове. Жертва потеряла сознание, а нападавший, зная исходящую от свиней угрозу, не предпринял никаких действий. Мужчина забрал у школьницы полено и сотовый телефон, которые после сжег в печи.

Как сообщили в следственном комитете, установлен еще один факт преступной деятельности. Фигурант подозревается в преступлении по пункту «а» части 3 статьей 132 УК РФ «иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней».

Ранее сообщалось о том, что Самаре был арестован полицейский, который надругался над собственной дочерью.