Подполковник МВД объяснил, зачем Зеленскому понадобилась атака России БПЛА

Свои предположения об атаке дронов высказал подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU. По его словам, у этого маневра было две связанные между собой причины: Киев хотел замаскировать неудачи ВСУ, а также подготовиться к пресс-конференции Владимира Зеленского. Президенту Украины было бы нечего сообщить, а последняя атака, даже отраженная, может стать темой для обсуждения.

«Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает. Во-вторых, это серьезное поражение ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Они готовят отвод войск с позиций минимум на два-три километра, но это предвестник бегства ВСУ», — высказался Иванников.

По словам военного эксперта, в сторону граничащих регионов из Киева прилетело не менее 33 дронов. Он предположил, что некоторые БПЛА затаившийся противник мог запускать с территории России. Объясняется это просто: маленькие беспилотники более ограничены по расстоянию, но их сложнее фиксировать.

Отметим, план «Ковер» предполагает закрытие или ограничение воздушного пространства для гражданских самолетов. Такие временные изменения затронули Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы 19 декабря 2023 года сообщил, что один беспилотник сбили в Одинцовском городском округе.

Ранее также сообщалось, что были уничтожены украинские БПЛА в Калужской и Брянской областях.