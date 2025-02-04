Подразделения ВС РФ взяли под контроль территорию южнее Дачного. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале военкор Котенок вечером вторника.

На данный момент официальных сообщений об этом нет, как и других подробностей. Известно то, что российские подразделения Южной группировки войск продолжали наступать к западу от Курахова, и в районе Дачного на Андреевском направлении велись ожесточенные бои.

По некоторым данным, российские войска зачищают «карман» на рубеже Янтарное — Дачное, чтобы полностью выбить украинских военных из Дачного.

Ранее утром вторника, 4 февраля, сообщалось о том, что украинские военные начали массово вывозить своих раненых солдат из Часова Яра.