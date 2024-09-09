Подразделения ВСУ покинули позиции в Красногоровке

Украинские войска отступили из города. Соответствующей информацией поделился ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Согласно сообщениям, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в населенном пункте Красногоровка. Группировка противника поспешно сбежала с оставшихся позиций. По информации силовых структур, сейчас ВСУ в городе нет.

Согласно данным СМИ, украинские военные прикрывались мирными жителями в Красногоровке, чтобы сбежать от дронов. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Филатов. По его словам, солдаты из вражеских подразделений пытались забежать в дом пенсионеров, подставляя здание под удар.

Ранее двух солдат ВСУ заподозрили в совершении сразу нескольких тяжких преступлений в Курской области. Речь идет о покушении на убийство, теракте, мародерстве и не только. Расследование продолжается.