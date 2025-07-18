Подростки изображают распятие на дорожных знаках: православные активисты требуют наказания

Православные активисты потребовали наказать подростков, которые повторяют тренд Канье Уэста — изображают распятие на дорожных знаках. В Следственный комитет уже поступило заявление с требованием провести разъяснительные беседы, а совершеннолетних участников привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Новый тренд, запущенный Канье Уэстом, добрался до России — подростки стали фотографироваться и снимать видео, изображая распятие на дорожных знаках. Изначально рэпер использовал этот образ на своих концертах, но теперь он разошелся по соцсетям, вызвав волну возмущения среди православных активистов.

Первой на видео обратила внимание Екатерина Мизулина, после чего к делу подключилось движение «Сорок Сороков». По данным «Базы», активисты направили заявление в СК, требуя провести профилактические беседы с несовершеннолетними участниками. Если среди авторов роликов окажутся взрослые, их могут привлечь по статье об оскорблении чувств верующих — максимальное наказание по ней достигает трех лет лишения свободы. Активисты настаивают: такие действия подрывают традиционные ценности и требуют жесткой реакции от властей.

Ранее сообщалось о том, что в Видном дети по приказу матери пытались закопать живого котенка.



