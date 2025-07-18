В Видном дети по приказу матери пытались закопать живого котенка

В подмосковном Видном дети по приказу матери попытались закопать живьем маленького котенка. Трагедии удалось избежать благодаря случайному прохожему, который вовремя вмешался. Об этом пишет REGIONS.

В Видном разыгралась душераздирающая история, которая могла закончиться гибелью беззащитного животного. Местная жительница приказала своим детям избавиться от котенка, который не ходил в лоток, — жестоким способом.

По словам зооволонтера Евгении, мужчина по имени Максим, проходивший мимо, заметил группу детей, о чем-то оживленно спорящих. Подойдя ближе, он увидел у одного из мальчиков дрожащего котенка. Ребенок объяснил, что мама велела им закопать животное заживо.

Максим не смог остаться в стороне — он забрал котенка и связался с Евгенией. Несмотря на аллергию у одного из членов семьи, мужчина временно приютил животное.

Котенка, названного Василиской, осмотрел ветеринар. Сейчас зооволонтеры ищут для него новый дом. История закончилась благополучно, но вопрос ответственности за жестокое обращение с животными остается открытым.

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