Подростки обходят запрет на энергетики с помощью мороженого с кофеином

На прилавках появилось мороженое с кофеином и таурином, маркированное как 18+. Школьники покупают его без паспорта и делятся адресами лояльных продавцов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Российские подростки нашли способ обойти ограничения на продажу энергетиков — теперь они активно скупают мороженое с кофеином и таурином, которое продается под маркировкой «18+». В отличие от банок с напитками, эту сладость многие магазины пока не воспринимают как потенциально запрещенную. Паспорт при покупке не спрашивают, чем и пользуются школьники.

В чатах подростков уже вовсю циркулируют списки магазинов, где можно купить «энергоморожку» без лишних вопросов. Известно, что на этикетках указано наличие кофеина, таурина и возрастное ограничение, однако формально продукт не попадает под категорию энергетических напитков. Производители ловко адаптировались к законодательству, в то время как часть продавцов, судя по всему, не успела перестроиться и продолжает отпускать товар несовершеннолетним.

Формально такие действия могут обернуться серьезными штрафами — до ₽500 тыс. за продажу продукции с компонентами энергетиков лицам младше 18 лет. Однако контроль за новинкой пока недостаточно отлажен, и подростки этим активно пользуются.

Эксперты предупреждают: даже в замороженном виде кофеин и таурин продолжают воздействовать на организм. Особенно опасно это для детей и подростков, у которых чувствительная нервная система.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетических напитков.