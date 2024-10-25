Подруга семьи рассказала об убитой в Крокине таксистке

Редакция сайта aif.ru пообщалась с Раисой, подругой семьи убитой в городе Крокино женщины-таксиста и выяснила, какой ее запомнят многие.

Раиса описывает погибшую знакомую как веселую, открытую и добрую женщину. Она умела не только усердно трудиться, но и совмещала это с ролью матери. У погибшей остались двое детей, которым оказывают всю необходимую помощь.

По словам собеседницы, погибшую она знала еще с малых лет и тесно общалась с ее семьей, так как работала с матерью женщины.

«Сейчас живу в другом городе и редко приезжаю туда. Не видела их где-то год. Она была добрая, веселая, целеустремленная, а также любящей мамой двух отличных пацанов», — сообщила журналисту издания женщина.

Напомним, что в Коркино задержали подростка по подозрению в убийстве таксистки. Это вызвало крупные общественные беспорядки, в ходе которых жгли машины, били окна и даже стреляли. Два человека пострадали, 50 участников схода задержали. Областные власти отмечали, что в волнениях участвовало не меньше 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области обещали оказать всю нужную помощь семье погибшей таксистки.