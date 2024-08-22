Поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно: неустойка больше 500 млн

Сумма неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 млн рублей, сообщает вечером четверга, 22 августа, РИА Новости, ссылаясь на источник в РЖД.

По данным издания, контракты были нарушены финской компанией VR Group, и незаконность этих действий уже была подтверждена решениями судов в РФ. На финских железнодорожников возложили обязанность про продолжению исполнения заключенных договоров, и за неисполнение этого решения обычно предусматривается неустойка.

Размер этой неустойки даже на данный момент составляет 552 млн рублей. Напомним, что эти поезда курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербурге, а в марте 2022 года именно финская компания решила прекратить перевозки на этом маршруте из-за санкций.

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