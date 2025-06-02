Погибший машинист поезда под Брянском спас сотни людей благодаря быстрой реакции

В результате происшествия на железной дороге в Брянской области машинист поезда Павел Мишин, проявив быструю реакцию, смог предотвратить трагедию, которая могла привести к множеству человеческих жертв. Как пишет издание «Комсомольская правда», Павел Мишин, имеющий опыт работы машинистом в течение 13 лет, смог вовремя применить экстренное торможение, что позволило избежать серьезных последствий.

У Павла после его гибели остались жена и две дочери, младшей из которых недавно исполнилось всего шесть лет. Его супруга рассказывала, что он был предан своему делу и постоянно стремился к самосовершенствованию.

«К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас», — поведала супруга погибшего, едва сдерживая слезы.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской и Курской областях.