Погибшую в Турции россиянку Караджу не стали перевозить на родину

Погибшую в Турции Маргариту Караджи, чье тело было найдено в провинции Орду, не стали перевозить в Россию. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на OrduGazete, женщину похоронили на турецком кладбище.

Церемония прощания с Караджи и похороны состоялись на кладбище в поселке Хатипли. Молитву зачитывал пастор протестантской церкви Орду Том Скотт в присутствии родных россиянки, местных жителей, а также главы регионального отделения республиканской партии, народного избранника Бюлента Акпынара.

Изначально 8 октября стало известно о пропаже россиянки в провинции Орду. Тревогу забили ее родные и знакомые, которые не могли выйти на связь с женщиной. Тело Караджи нашли через неделю в ореховой роще уезда Алтынорду. Причину ее гибели не раскрывают.

Напомним, недавно еще один шокирующий случай произошел в Анталье. Россиянка бросила в аэропорту новорожденную девочку. Позже стало известно, по какой причине роженица пошла на такой шаг.

Ранее сообщалось, что в Анталье арестовали россиянку и ее мать, бросивших в туалете младенца.