Похищенный бизнес-тренер Щепихин лечился в психбольнице и конфликтовал с хейтерами

Похищенный у Ярославского вокзала в Москве бизнес-тренер Арег Щепихин, как выяснилось, ранее проходил лечение у психиатров и был известен агрессивным поведением в соцсетях.

История с похищением бизнес-тренера и блогера Арега Щепихина в центре Москвы приобретает все более странный оборот. По данным источников, в том числе Telegram-канала Mash, ранее мужчина не раз обращался за психиатрической помощью. Его двоюродный брат сообщил, что в течение последних десяти лет тот минимум дважды проходил лечение у психиатров, а также страдал от бессонницы из-за постоянных конфликтов с хейтерами в интернете.

Щепихина схватили 3 июня прямо на Ярославском вокзале. Несколько человек затолкали его в багажник черного Mercedes с мигалками и номерами АМР, после чего скрылись. Вечером того же дня полиция задержала шестерых подозреваемых по горячим следам.

Блогер стал известен скандальными высказываниями, в том числе неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в похищении блогера Арега Щепихина.