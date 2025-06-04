В Москве задержали подозреваемых в похищении блогера Арега Щепихина

В Москве возбуждено уголовное дело по факту похищения блогера Арега Щепихина. Следственные органы задержали шестерых мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту, произошедшему 3 июня на Ярославском вокзале. Щепихин, известный своими оскорбительными высказываниями в адрес мусульман и чеченцев, был насильно посажен в автомобиль и увезен в неизвестном направлении.

По данным следствия, задержанные — Аслан А. (1988 г. р.), Висали Ч. (1989 г. р.), Расул А. (1994 г. р.), Альви К. (1984 г. р.), Рамзан М. (1980 г. р.) и Роман М. (1988 г. р.) — были доставлены в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий. В настоящее время следователи приступили к допросам и сбору доказательств.

Щепихин, ранее неоднократно публиковавший видео с оскорблениями в адрес различных этнических и религиозных групп, в том числе мусульман и чеченцев, стал объектом общественного возмущения. Власти Чеченской Республики заявили, что действия задержанных были направлены на предотвращение возможных провокаций со стороны блогера.

Ранее Соловьев жестко раскритиковал бизнес-тренера Щепихина, похищенного в Москве.