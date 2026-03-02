Похитители девочки в Смоленске воспользовались конституционным правом не свидетельствовать против себя

Громкое дело об исчезновении девятилетней девочки в Смоленске обрастает новыми деталями. Главные фигуранты — мужчина и его сожительница, которых подозревают в похищении ребенка, — воспользовались правом не свидетельствовать против себя, сообщило РИА Новости. Это право гарантировано статьей 51 Конституции РФ.

Напомним, утром, 24 февраля, школьница вышла из дома погулять с собакой и пропала. Во двор вернулся лишь ее питомец. Тогда родные ребенка забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры, которые прочесывали город и окрестности. Два дня о местонахождении ребенка ничего не было известно.

Спустя 48 часов девочку нашли: она находилась в квартире вместе с местным жителем и его подругой. Что именно произошло и как ребенок оказался у посторонних людей, теперь выясняет следствие. Мужчине и женщине предъявили обвинение в похищении человека. Известно, что насильственных действий в отношении ребенка не совершалось. Сейчас девочка находится с мамой.

Ранее сообщалось, что фигурантам уголовного дела о похищении школьницы в Смоленске грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.