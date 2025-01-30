Появилась дата премьеры последнего сезона сериала «Игра в кальмара»

Премьера третьего сезона телевизионного сериала «Игра в кальмара» состоится 27 июня. Об этом сообщил «The Voice».

Анонс картины не стал неожиданностью для поклонников, ведь всего через несколько дней после завершения второго сезона Netflix заявил о грядущем продолжении, опубликовав пост со знакомыми зрителю персонажами. В финальном сезоне должны дать ответы на основные вопросы, главный из которых заключается в том, кому в итоге все-таки удастся выйти живым из смертельной игры.

Южнокорейская картина отмечена рядом премий, а в 2022 году даже претендовала на «Золотой глобус» в номинации лучший драматический телесериал.

Ранее сообщалось о том, что актер Никита Джигурда пополнил список угроз национальной безопасности Украины.