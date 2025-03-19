Появилась информация о необычном участнике операции «Поток» под Суджей

Одним из участников уже ставшей легендарной операции «Поток» под Суджей Курской области был священник — отец Алексий (Скрипкин). О данном факте в своем телеграм-канале рассказал главный военный священник в зоне СВО протоиерей Дмитрий Василенков.

По сведениям Василенкова, отец Алексий вместе с бойцами преодолел всю дорогу по трубе находящегося под землей газопровода, покинув который, они оказались в находящейся под контролем украинских военных окраине Суджи.

«Батюшка был в трубе: шел, благословлял наших воинов героически, до конца, прошел этим маршрутом», — рассказал священник.

По словам самого Алексия, в трубе он пережил опыт, по эмоциям напомнивший ему посещение православных святынь. Священнослужитель также заявил, что во время сложного процесса присутствовал Господь, а молитва продолжалась без остановки.

Ранее стало известно, что под Суджей геройски погиб командир разведроты.