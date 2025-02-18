Появилась предварительная причина смерти футболистов в Свердловской области

В Свердловской области два футболиста-любителя могли скончаться из-за употребления энергетических напитков. Об этом сообщил телеграм-канала SHOT со ссылкой на заключение медиков.

После смерти спортсменов врачи провели экспертизу и выяснили, что мужчины скончались от острой сердечной недостаточности, хотя проблемы с сердцем имел лишь 32-летний Ян. По мнению экспертов, острую сердечную недостаточность могли вызвать энергетические напитки, которые мужчины, возможно, употребили перед плановой тренировкой. При этом никто из них на самочувствие не жаловался. Медики считают, что из-за стимуляторов у спортсменов сильно поднялся сердечный ритм, который во сне упал до критических значений после перенесенных физических нагрузок. У мужчин остались жены и дети.

Ранее стало известно, что в Испании в возрасте 22 лет ушла из жизни журналистка Таисия Шеремет, у которой был диагностирован муковисцидоз.