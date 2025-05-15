Появились фотографии встречи турецкой и украинской делегаций

В Сети опубликовали фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также украинской и турецкой делегаций в Анкаре.

Руководители проводят встречу на территории президентского комплекса, находящегося в Анкаре. Помимо Зеленского в диалоге с украинской стороны принимают участие глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

По заявлению администрации президента Турции, Эрдоган во время визита Зеленского планируют обговорить с ним «все аспекты последних событий» в контексте продолжающейся на Украине конфронтации.

Ранее Зеленский предпринял попытку унизить состав делегации из России назвав «бутафорским», а в ответ узнал о том, что он «клоун с неизвестным образованием».