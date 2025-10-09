Появились кадры из квартиры в Уфе, откуда отец выбросил трехлетнюю дочь

Прокуратура Башкирии опубликовала видеоматериалы из квартиры в Уфе, где произошел шокирующий инцидент с трехлетней девочкой.

На обнародованных кадрах запечатлена кухня жилого помещения, а также вид на дом с прилегающей улицы.

Согласно официальной информации, отец ребенка в состоянии аффекта выбросил собственную дочь из окна многоквартирного дома. После падения с высоты ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

В момент происшествия в квартире находились только отец с малолетней дочерью. Мать ребенка вместе со старшим сыном в это время пребывали в санатории.

Прокуратура Башкирии организовала служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мать девочки выехала в Уфу после того, как узнала о вопиющем инциденте.