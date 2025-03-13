В Судже побывал корреспондент Влад Андрица. По его словам, от торговой точки практически ничего не осталось: есть серьезные разрушения, а стены изрисованы и исписаны. Как напомнил военкор, украинские бойцы часто обитали в этом здании Суджи и фотографировались. Кроме того, они публиковали снимки в Сети и хвастались своим вандализмом.

«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим то, что от нее буквально ничего не осталось», — говорит Андрица.

Напомним, что Минобороны России 13 марта сообщило об освобождении курских населенных пунктов. В списке Суджа, Меловой и Подол, где водрузили российские флаги. Украинские бойцы экстренно пытались сбежать из Суджи с техникой, колонну которой разгромили. Это попало на видео.

Ранее военкор сообщил, что российские войска отбили популярную у ВСУ «Пятерочку» в Судже.