Появились новые подробности дела учителя- балалаечника из Екатеринбурга, душившего детей

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетних по ст. 30 и ст. 105 УК РФ.

Следствие установило, что педагог регулярно душил детей у себя дома, прикрывая эти действия ложным предлогом проверки дыхания. После каждого такого инцидента он выплачивал пострадавшим деньги. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.

Ранее в отношении музыканта уже возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

Однако по мере изучения обстоятельств произошедшего следователи пришли к выводу о необходимости переквалификации на более тяжкое преступление.

Чудовищный метод, который применял педагог, вызывал у детей не только физические страдания, но и серьезные психологические травмы. Выплачиваемые им денежные средства, по версии следствия, должны были заставить жертв.

