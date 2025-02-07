Появились подробности о подготовке внучки экс-мэра Самары к его убийству

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены купила для скрытия следов убийства бабушки и дедушки пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости, сообщил источник РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемая убила Тархова и его жену на почве «неприязненных отношений». После этого она спрятала тела, а квартиру обработала ядовитым химическим веществом.

Внучка, неоднократно обращавшаяся за финансовой помощью к дедушке и бабушке, не работала. Тарховы содержали ее и снимали квартиру в центре Самары.

По информации телеграм-канала Baza, на свалке в Самарской области поисками останков экс-мэра и его супруги занимаются около 100 человек. По данным источников, вероятность обнаружить их крайне мала.

Следствие полагает, что Екатерина (внучка) могла убить Виктора Тархова и его жену в начале января, так как мужчина и женщина перестали выходить полноценно на связь после Нового года. Некоторое время девушка вела переписки от имени дедушки.

Как пишет Baza, следователи, благодаря данным GPS-трекеров на мусоровозах, выяснили, что останки Тархова и его супруги могли быть вывезены на свалку «Преображенка», куда отправляли отходы из района, где жил экс-мэр. Части тел могли быть вывезены 7-8 января, и именно это усложняет поиски фрагментов — с момента преступления прошло уже больше месяца. Мусор, выброшенный Екатериной, покрыт 6-метровым слоем других отходов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Во время обыска в квартире девушки были найдены паспорта и телефоны жертв. Дополнительно выяснилось, что внучка Тархова продала ювелирные изделия и автомобиль, принадлежащие дедушке и бабушке. В настоящее время подозреваемая арестована.

Ранее самарский блогер Наталья Ширяева рассказала, что внучка экс-мэра Самары Тархова изменилась до неузнаваемости перед убийством.