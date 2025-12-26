Появились подробности гибели пятимесячного ребенка в Норильске

В Норильске продолжают расследовать уголовное дело о гибели пятимесячного ребенка. Накануне стало известно , что малыш умер от голода и обезвоживания.

По информации портала ngs24.ru, 35-летняя мать погибшего систематически оставляла детей одних и уходила по своим делам. Кроме того, в доме всегда практически не было еды.

Основная забота о младших детях легла на плечи 15-летней старшей дочери. Подросток была вынуждена дважды в день кормить своих сестер и маленького брата кашей, сваренной на воде.

Иногда мать приносила домой макароны и тушенку, но этого катастрофически не хватало. В квартире царил полный беспорядок и антисанитария.

Девочка ходила в школу, но молчала о происходящем, так как боялась, что у матери начнутся проблемы с законом.

Расследование вскрыло и серьезные просчеты системы. Мальчик родился абсолютно здоровым, с весом около 3,9 кг. После выписки из роддома к семье лишь раз приходила медсестра.

За все время мать принесла ребенка в поликлинику только один раз, и тревожных сигналов от медицинских работников не поступало.

Глава комитета Государственной думы РФ комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина резко раскритиковала действия местных социальных служб. Она заявила, что органов опеки, социальных работников и вице-губернатора должны привлечь к ответственности за то, что допустили гибель ребенка.

Сейчас многодетная мать из Норильска арестована. Оставшиеся дети находятся в медицинском учреждении.

