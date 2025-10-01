Появились подробности жестокого убийства матери и ее дочек в Ульяновске
Baza: в убийстве россиянки и детей в Ульяновске подозревается их отец-лудоман
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства женщины и двух ее детей, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ульяновской области.
В среду, 1 октября, тела женщины и двух маленьких девочек обнаружила их бабушка, пришедшая в гости к родным. Инцидент произошел в Заволжском районе города.
Как пишет телеграм-канал Baza, подозреваемым в совершении преступления является муж погибшей. Отмечается, что после совершения убийства он попытался покончить с собой. Сейчас он находится в медучреждении.
Изначально мужчина заявил, что на его семью напали неизвестные, а сам он пытался оказать сопротивление и защитить родных.
По данным источников, россиянин страдал игровой зависимостью и регулярно проигрывал значительные суммы денег в онлайн-казино. Еженедельно он занимал до 50 тыс. руб. и погружался в долговую яму.
Отмечается, что в семье постоянно возникали конфликты на финансовой почве. Убитая супруга тоже имела денежные проблемы — по решению суда она должна была различным банкам более 130 тыс. руб.
