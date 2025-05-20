Появились подробности жуткой расправы над ребенком в Бердянске

Ранее стало известно, что в Бердянске погибла семилетняя девочка — убийца ударил ее топором. На месте убийства ребенка полиция обнаружила записку, на которой было написано признание в любви к душегубу. Подозреваемой в жестокой расправе оказалась местная 14-летняя школьница, которая дала признательные показания.

По информации источников SHOT, мать погибшей девочки обратилась в полицию лишь через несколько часов после трагедии. Накануне ребенок вышел гулять во двор с друзьями и не вернулся домой.

Местные жители рассказали, что семья малышки была неблагополучной. Ее воспитывала 43-летняя мать-одиночка, которая, по словам соседей, не заботилась о своих детях и даже избивала их.

Как отмечает телеграм-канал, девочка, подозреваемая в совершении преступления, ранее сменила несколько школ, включая школу № 6, куда она так и не смогла ходить из-за проблем с педагогами, жалующимися на ее агрессивное поведение. Она также росла в неблагополучной семье.

Задержанная в ходе допроса заявила, что ранее убила еще несколько детей. Сейчас следователи проводят проверки, в том числе изучают все дела за последние два года с характерными травмами детей.

Ранее сообщалось, что осужденный на пожизненное заключение маньяк Игорь Лендьел пытается выйти на свободу.