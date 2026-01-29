Появились жуткие подробности трагедии в Прокопьевском доме-интернате

Во время проверки Прокопьевского психоневрологического интерната (ПНИ) в Кемеровской области выявили вопиющие факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, медицинские процедуры, требующие стерильности, проводились там в условиях, опасных для жизни и здоровья пациентов.

Одним из шокирующих нарушений стало стала обработка грибковых ногтей (медицинский педикюр) в том же помещении, где и брали крови у пациентов для анализов. Отмечается, что сотрудники учреждения не проводили элементарную дезинфекцию.

Помимо грубейших санитарных нарушений, вскрылась и другая ужасающая практика. Постояльцы интерната, а также бывшие сотрудники учреждения, жаловались на систематическое изъятие у проживающих пенсионных выплат.

По данным телеграм-канала, существовала четкая схема: у пациентов, не имевших родственников, пенсии забирали полностью. Тем, у кого родные были, оставляли лишь четверть от причитающейся суммы, остальные деньги также изымались.

Напомним, 29 января стало известно о гибели девяти человек в интернате. По некоторым данным, причиной смерти могло стать массовое отравление. Кроме того, по информации источников, у погибших пациентов были проблемы с сердцем.