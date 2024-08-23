Появилось видео ликвидации украинских пехотинцев на Днепре

Десантники ВС РФ предотвратили высадку пехоты вооруженных сил Украины на острова в дельте Днепра, ликвидировав неприятеля. Кадры успешной атаки был опубликованы в пятницу, 23 августа, на официальной странице Минобороны России.

Из описания к видеозаписи следует, что артиллерийский расчет уничтожил противника, когда он пытался выйти из лодки и оказаться на берегу. Группу из шести украинцев обнаружила разведка, после чего операторы БПЛА «довели» их до берега, а затем передали координаты для нанесения удара.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано видео штурма укрепленных позиций ВСУ в Красногоровке, который был осуществлен в конце апреля 2024 года.