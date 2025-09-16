Поколение Z ждет перевоспитание: зумеров отправят в деревню учиться жизни

В России предложили новый метод воспитания молодежи. Представителей поколения Z планируют отправлять в деревни, чтобы привить им любовь к физическому труду и оторвать от цифровой реальности. Об этом сообщает «Лента.ру».

В России разработали концепцию перевоспитания зумеров с помощью погружения в сельскую жизнь. Инициатива предполагает отправку подростков и молодежи в деревни для обучения практическим навыкам и физическому труду.

Программа направлена на то, чтобы показать подросткам альтернативу цифровому образу жизни. Участникам проекта предстоит осваивать бытовые задачи — от колки дров и работы на огороде до помощи по хозяйству. Организаторы считают, что такой опыт поможет молодежи развить самостоятельность и ответственность.

