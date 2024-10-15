Politico: ЕС и страны Персидского залива по-разному трактуют ситуацию на Украине

Между странами Персидского залива и Евросоюзом возникли разногласия, касательно ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico.

Союз европейских государств на данный момент не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров, который пройдет в грядущую среду в Брюсселе. Согласно плану, встреча должна стать манифестом единства, однако взгляды ЕС и арабских государств на конфликт на Украине расходятся.

Как утверждает Politico, в одном из отрывков заявления Евросоюз якобы предложил формулировки, содержащие призыв ко всем странам прекратить оказывать поддержку РФ. С таким посылом государства Персидского залива не согласились и выступили за вариант с всеобщим призывом о прекращении поставок вооружения в зону конфликта. При этом подобный пункт и вовсе может пропасть из итогового документа по совместной договоренности.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Германии вторжение ВСУ в Курскую область можно считать провальным.